Суд передав ЗСУ понад 1,3 мільйона застави в кримінальній справі – прокуратура Одещини

Понад 1,3 мільйона гривень застави у кримінальному провадженні передали на потреби Збройних сил України, повідомляє прокуратура Одеської області.

Таке рішення ухвалив суд за клопотанням місцевих прокурорів. За твердженням прокуратури, троє підозрюваних порушили зобов’язання, покладені на них раніше судом.

«Сплачені кошти на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень будуть перераховані на спеціальний рахунок Збройних Сил України. Підозрюваних оголошено у розшук та отримано в суді дозвіл на їх затримання», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Через «Дію» вже зібрали понад 200 млн гривень для армії – Федоров

За даними прокуратури, йдеться про підозрюваних учасників злочинної групи, щодо яких триває розслідування через викрадення понад 450 тисяч доларів з автомобіля на одній із заправних станцій на дорозі «Одеса-Миколаїв». Справу розслідують за статтею про крадіжку в особливо великих розмірах.

Національний банк України відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого. Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами. Також кошти для української армії збирають неурядові волонтерські фонди.