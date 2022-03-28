Українська зірка Instagram кіт Степан зібрав 10 тис доларів на допомогу українським тваринам.

Він подякував благодійникам, які робили пожертви, та зазначив, що завдяки їхній підтримці можна буде забезпечити «гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні».

Зібрані кошти кіт Степан передасть благодійним організаціям Happy Paw, UaAnimals, «Плюшка», а також Миколаївському зоопарку і зоопарку «12 місяців».

Кіт Степан – кіт із Харкова, що отримав світову популярність у соцмережах. Наразі його Instagram налічує понад 1,2 мільйона підписників. Сторінку веде власниця Степана Ганна.