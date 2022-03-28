Американський актор і режисер Шон Пенн допомагатиме переселенцям у Львівській області

Американський автор і кінорежисер Шон Пенн сьогодні відвідав Львів і заявив про готовність допомагати переселенцям, які тимчасово проживають у Львівській області. Про це він сказав, зокрема, під час розмови з керівником військової адміністрації Львівщини Максимом Козицьким.

«Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти, як з технічними питаннями, так і комунікацією. Зараз конкретно розуміємо, що потрібно поселяти людей. Як тільки буде перелік необхідного, ми готові долучитись до допомоги», ‒ каже Шон Пенн.

Допомагатиме українцям благодійна організації Шона Пенна, яка хоче налагодити партнерські відносини в Україні, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за свободу та суверенітет. За словами актора, досвід боротьби України є прикладом для всього світу.

«Досі Львівщина не має належної підтримки від міжнародних гуманітарних організацій, щоб більше допомагати вимушеним переселенцям», ‒ сказав під час розмови керівник військової адміністрації Львівської області Максим Козицький.

Львівська область прийняла понад 250 тисяч людей на тимчасове проживання. За час, відколи триває війна в Україні, волонтери та благодійники роздали переселенцям понад 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі.

У Львові та області планують будувати тимчасове житло для людей. Оскільки місцева влада вважає, що жити переселенцям у школах і садочках доволі складно і до того ж ці заклади мають працювати за призначенням.