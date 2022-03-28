Через «Дію» вже зібрали понад 200 млн гривень для армії – Федоров

Понад 200 мільйонів гривень для Збройних сил України зібрали через мобільний застосунок «Дія». Про це 28 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Таку суму зібрали 200 тисяч українців... Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою... Впевнений, що можемо зібрати більше», – зазначив він.

За словами Федорова, усі пожертви, зроблені через «Дію», ідуть до фонду «Повернись живим». Зокрема, завдяки цим коштам він уже придбав і передав для армії: понад 12 тисяч бронедилентів та майже 12 тисяч засобів зв'язку, понад 3,5 тисяч одиниць нічної та денної оптики, а також багато інших важливих для українських військових засобів.

28 лютого у застосунку «Дія» запустили послугу переказу коштів українській армії. Для того, щоб нею скористатись, потрібно натиснути Документи – Допомогти армії. Послуга доступна для користувачів IOS та Android.