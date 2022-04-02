ДБР ініціювало націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів з РФ та Білорусі

Державне бюро розслідувань повідомило про виявлення на території України майна російських та білоруських компаній, націоналізацію котрих ініціює.

«Працівники бюро виявили майже 1400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів – фізичні та юридичні особи РФ та Республіки Білорусь. Для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій», – йдеться в повідомленні.

У ДБР не уточнили, чибула отримана від ОВА цих областей така згода, або ж коли модже бути надано відповідь.

15 березня «Укрзалізниця» повідомила про початок процедури націоналізації російських вагонів, які перебувають в Україні.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».