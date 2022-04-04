ОГП: передали майже 21 млн грн на потреби ЗСУ, це арештовані кошти російського походження

В Офісі генпрокурора заявляють, що майже 21 млн грн передали на потреби ЗСУ, це кошти російського походження, які арештовані в рамках кримінального провадження.

«На потреби Збройних Сил України передано 650 200 євро, що становить приблизно 21 млн грн. Ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів службовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, у тому числі представники яких є громадянами РФ», – йдеться у повідомленні ОГП в телеграмі.

За даними слідства, службові особи держпідприємств домовилися з, зокрема громадянами РФ, про «незаконне отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні».

У ОГП повідомляють про фіксування факту безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території РФ. У подальшому ці кошти суд арештував.

Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з ексміністра з оточення Януковича стягнули майже 5 мільйонів доларів на оборону України.