37 автомобілів та 15 тонн дизпалива зняли з арешту і передали на потреби армії – прокуратура

Чернівецька обласна прокуратура повідомила, що передала на підтримку Збройних сил України автомобілі і пальне, що фігурували у різних кримінальних провадженнях.

«37 автомобілів, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень, передано у користування ЗСУ та Нацгвардії. Крім того, на потреби армії передано 15 тонн дизельного палива, вилученого у межах розслідування кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Така практика, коли арештоване у кримінальних справах майно передають на потреби армії, почлася із вторгненням Росії в Україну. Влада також вирішила також передавати військовим арештовану зброю, яка була досі не задіяна.