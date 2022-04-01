З ексміністра з оточення Януковича стягнули майже 5 млн доларів на оборону України – Венедіктова

З ексміністра з оточення Януковича стягнули майже 5 мільйонів доларів на оборону України. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 мільйона доларів США. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією «Межигір’я», ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника», – зазначила вона.

Імені колишнього урядовця Венедіктова не навела.

26 березня генпрокурор Ірина Ведениктова оголосила про підозру колишньому депутату від «Партії Регіонів» Олегу Царьову за статтями про заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Національне агентство з питань запобігання корупції 30 березня закликало українців долучатися до конфіскації майна у людей, причетних до агресії Росії проти України.