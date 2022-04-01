Колабораціонізм. Самопроголошеному «меру» Бердянська оголосили підозру

Самопроголошеному «меру» окупованого Бердянська висунули підозру у колабораціонізмі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.



«За даними слідства, чоловік після окупації міста Бердянськ добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ, взяв на себе функції виконувача обов’язків мера окупованого міста та забезпечив їх «належне виконання», – зазначають в ОГПУ.

Своїми діями, наголошують у прокуратурі, чоловік порушив конституційне право жителів Бердянска на вільне волевиявлення під час виборів.



21 березня правоохоронці отримали інформацію про те, що у мережі інтернет опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади та небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією».

За даними управління Міністерства юстиції, чоловік на ім'я Олександр Сауленко зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії «Союз Лівих Сил», яка виступає за «нейтральний статус України».

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили про передачу до суду першої справи за статтею про колабораціонізм.

Стаття про колабораціонізм набрала чинності 15 березня 2022 року. Станом на 30 березня було зареєстровано 151 кримінальне провадження за цією статтею.

Верховна Рада ухвалила зміни в законодавстві щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня. Як зазначає ОГП, ця стаття дозволяє притягати до відповідальності людей, які «в будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором».