ДБР вилучили метал російських комерсантів на Одещині на понад 93 мільйони гривень

Державне бюро розслідувань 1 квітня повідомило про виявлення низки активів, які належать російським та білоруським підприємствам.

Зокрема, працівники ДБР виявили та вилучили майно «російських комерсантів» у Морському торговельному порту Одеської області, яке слідувало через Україну транзитом.

«Вартість металічних заготовок та виробів складала понад 93 мільйони гривень», – заявляє Бюро.

Також відомство звітує про виявлення 137 залізничних вагонів білоруських і російських власників на Тернопільщині.

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«33 вагони були порожні, решта – заповнені продукцією. У 84 вагонах, які належать білоруським підприємствам, виявили дизпаливо, скло, сою, вапняковий камінь, залізобетонні вироби. А у 20 російських вагонах – залізну руду. Загальна вартість майна складає понад 200 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Місцеве управління ДБР у Львові звернулося до Тернопільської військово-цивільної адміністрації з ініціативою «примусово вилучити вагони з майном та передати його на потреби ЗСУ».

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За даними Бюро, його співробітники ініціювали передачу на потреби українські армії майно Росії на «мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція».

Національне агентство з питань запобігання корупції 30 березня закликало українців долучатися до конфіскації майна у людей, причетних до агресії Росії проти України.