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ДБР вилучили метал російських комерсантів на Одещині на понад 93 мільйони гривень

За даними Бюро, його співробітники ініціювали передачу на потреби українські армії майно Росії на «мільйони доларів»

Державне бюро розслідувань 1 квітня повідомило про виявлення низки активів, які належать російським та білоруським підприємствам.

Зокрема, працівники ДБР виявили та вилучили майно «російських комерсантів» у Морському торговельному порту Одеської області, яке слідувало через Україну транзитом.

«Вартість металічних заготовок та виробів складала понад 93 мільйони гривень», – заявляє Бюро.

Також відомство звітує про виявлення 137 залізничних вагонів білоруських і російських власників на Тернопільщині.

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«33 вагони були порожні, решта – заповнені продукцією. У 84 вагонах, які належать білоруським підприємствам, виявили дизпаливо, скло, сою, вапняковий камінь, залізобетонні вироби. А у 20 російських вагонах – залізну руду. Загальна вартість майна складає понад 200 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Місцеве управління ДБР у Львові звернулося до Тернопільської військово-цивільної адміністрації з ініціативою «примусово вилучити вагони з майном та передати його на потреби ЗСУ».

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За даними Бюро, його співробітники ініціювали передачу на потреби українські армії майно Росії на «мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція».

Національне агентство з питань запобігання корупції 30 березня закликало українців долучатися до конфіскації майна у людей, причетних до агресії Росії проти України.

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