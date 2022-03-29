Медаль для ЗСУ: паралімпійський чемпіон продає свою нагороду, щоб допомогти армії

Семиразовий чемпіон Паралімпійських ігор Євгеній Богодайко, з початком повномасштабного нападу Росії на Україну, хотів долучитися до лав ЗСУ. Навіть попри вроджені аномалії –відсутність правої руки від ліктя та проблеми з лівою рукою – Євгеній не полишав свого наміру. Коли ж до армії не взяли, до чого він поставився з розумінням, спортсмен вирішив пошукати інші шляхи допомоги ЗСУ. Які? – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.



«Я родом із Полтави, але ми тренувалися на зборах у Броварах на Київщині. Тому я до Броварів переїхав нещодавно, придбав житло. Планував там жити», – але зранку 24 лютого, коли почув звуки вибухів, життя розділилося на до та після, розповідає Євгеній Богодайко.



З командою довелося евакуйовуватися: мова про членів збірної України з плавання, а також дітей, які займалися у спорткомплексі.



Левова частка майна залишилося у новопридбаній квартирі. Євгеній навіть не знає, чи вона ціла. У родинний дім на Полтавщині довелося повертатися із маленьким рюкзаком.



«Батько дружини пішов до лав ЗСУ», – зауважує спортсмен, і вчинок тестя його надихнув. Однак, з очевидних причин (фізичні обмеження – ред) до армії його не взяли.



Тоді Богодайко, який спортивному світі відомий своїм непоступливим характером – адже напередодні своєї першої Паралімпіади у Лондоні, зламав робочу руку, проте все одно вийшов на змагання та отримав золото – почав збирати медикаменти та сухпайки для місцевої тероборони, і часом привозити їх близькими прямісінько на блокпости.



Також для місцевих жителів він збирає гуманітарну допомогу з різних куточків світу, завдяки славі паралімпійського чемпіона.



«Я те, що можу, так би мовити, на своєму фронті роблю», – каже спортсмен.

Медаль, у яку вкладені роки тренувань

Зрештою, коли у батьківському домі він знайшов безцінну для себе золоту медаль із минулих Паралімпійських ігор у Токіо, вирішив, що треба її продати:



«В неї вкладене життя. Роки тренувань. Я не готовий сказати, скільки я готовий виручити за цю медаль. Але якомога більше б хотілося», – каже паралімпієць, і зараз шукає аукціон, де б виставити нагороду на торги.



«Я не герой ніякий, я просто дуже хочу допомогти своїй країні.

Моя думка – усі українські спортсмени мають бути надійним тилом Збройних сил України. Ніхто не має бути збоку. Треба кричати, тим паче тим, у кого велика аудиторія – про те, що відбувається у нашій країні», – переконаний Богодайко.



Він вважає, що російських спортсменів треба відсторонити від міжнародних спортивних змагань.

«Ми боремося зараз за життя в Україні. У нас гинуть люди щодня.

А російські спортсмени що, це підтримують? Чого вони не виходять на вулиці, і не кричать «Ні – війні!» ?», – не розуміє Євгеній.

Окрім Євгена, допомагають ЗСУ та підрозділам української тероборони й інші спортсмени. Зокрема паралімпійці.



Параканоїст Сергій Ємельянов теж виставив свою золоту нагороду з Літніх Паралімпійських ігор 2020 на інтернет-аукціоні. Стартова ціна – 12 тисяч гривень. Гроші, обіцяє, підуть українській армії.



Загалом, випадки продажу спортсменами своїх нагород непоодинокі.

Зокрема, у 2012 році український боксер Володимир Кличко виручив мільйон доларів за золоту медаль з Олімпіади-1996 року, а кошти віддав на благодійність дітям.



А у серпні 2014 року дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко продала свою першу світову золоту нагороду, яку виборола у 2001 році в Мадриді.

Стартова ціна медалі становила три тисячі гривень, але з молотка вона пішла за 100 тисяч 100 гривен. Гроші Годунко віддала на потреби українських військовослужбовців.