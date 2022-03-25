ЗСУ відкинули російські війська на 35 км на схід від Києва – британська розвідка

Українські війська повернули контроль над населеними пунктами на схід від Києва, а російські війська відступили в бік своїх розтягнутих на сотні кілометрів ліній постачання. Про це 25 березня повідомляє агенція Reuters із посиланням на оприлюднені владою Великої Британії дані розвідки.

Лінія фронту поблизу Києва була заморожена впродовж кількох тижнів, план Москви зі встановлення контролю над столицею України за кілька днів провалився. Але впродовж першого місяця бойових дій російські військові загрожували Києву з північного заходу та сходу.

«Українські контратаки та відхід російських сил… дозволили Україні повернути контроль над містами та оборонними позиціями на відстані до 35 км на схід від Києва», – йдеться у повідомленні.

У ньому сказано, що українські сили також, імовірно, спробують відтіснити російських військових на іншому напрямку, з північного заходу від Києва. Тим часом, на думку британських аналітиків, на півдні Росія все ще може планувати атакувати Одеський порт – після того, як припинила спроби взяти Миколаїв.

Українські військові також утримали місто Чернігів, обласний центр на північний схід від Києва, заважаючи просуванню противника у напрямку столиці.

У нічному зведенні, на початку доби 25 березня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що противник може намагатися «вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку».