В ОП повідомили про 7 гуманітарних коридорів для евакуації 24 березня

24 березня працюватимуть сім гуманітарних коридорів для евакуації, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Маршрути евакуації в Запорізькій області:

Пологи – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада

Мелітополь – Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина № 9.

Маршрути евакуації в Київській області:

Велика Димерка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька,1

Богданівка – Бровари. Місце зборів: сільська рада, вул. Богдана Хмельницького, 219

Макарів – Житомир. Місце зборів: сільська рада, вул. Ростовського, 30

Бервиця – Бровари. З села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж у напрямку вулиці Радгоспна.

Протягом дня 23 березня спрацювали сім із дев’яти раніше погоджених гуманітарних коридорів, евакуювали понад 4,5 тисячі людей, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.