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В ОП повідомили про 7 гуманітарних коридорів для евакуації 24 березня

За попередній день евакуювали понад 4,5 тисячі людей (фото архівне)

24 березня працюватимуть сім гуманітарних коридорів для евакуації, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Маршрути евакуації в Запорізькій області:

  • Пологи – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада
  • Мелітополь – Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина № 9.

Маршрути евакуації в Київській області:

  • Велика Димерка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька,1
  • Богданівка – Бровари. Місце зборів: сільська рада, вул. Богдана Хмельницького, 219
  • Макарів – Житомир. Місце зборів: сільська рада, вул. Ростовського, 30
  • Бервиця – Бровари. З села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж у напрямку вулиці Радгоспна.

Протягом дня 23 березня спрацювали сім із дев’яти раніше погоджених гуманітарних коридорів, евакуювали понад 4,5 тисячі людей, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

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