В ОП повідомили про 7 гуманітарних коридорів для евакуації 24 березня

24 березня працюватимуть сім гуманітарних коридорів для евакуації, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську планується продовжити дозаправку приватних авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.
Маршрути евакуації в Запорізькій області:
- Пологи – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада
- Мелітополь – Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина № 9.
Маршрути евакуації в Київській області:
- Велика Димерка – Бровари. Місце зборів: будинок сільради, вул. Бобрицька,1
- Богданівка – Бровари. Місце зборів: сільська рада, вул. Богдана Хмельницького, 219
- Макарів – Житомир. Місце зборів: сільська рада, вул. Ростовського, 30
- Бервиця – Бровари. З села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж у напрямку вулиці Радгоспна.
Протягом дня 23 березня спрацювали сім із дев’яти раніше погоджених гуманітарних коридорів, евакуювали понад 4,5 тисячі людей, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.
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