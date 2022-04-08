ДБР розслідує проросійську діяльність помічників депутатів ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить досудове розслідування проросійської діяльності помічників народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя», яка має ознаки колабораціонізму.

Один із них – топменеджер підсанкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновник молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ». За даними «Схем» (Радіо Свобода), йдеться про Артема Марчевського.

«За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків із представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави», – повідомляють у ДБР.

Інший помічник, що потрапив у поле зору Держбюро розслідувань, – особистий юрист і довірена особа Віктора Медведчука. За даними «Схем», йдеться про О.О. Маменка.

Державне бюро розслідувань уже провело обшуки у цих осіб, під час яких, зокрема, вилучило:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;

чорнові записи й аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз.

«За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів і силових відомств», – зазначають у ДБР.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія призупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.

Станом на 24 березня про вихід із парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» заявили 9 народних депутатів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.