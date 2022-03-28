ОПЗЖ призупинила діяльність – Рабінович

Партія «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність. Про це повідомив її співголова Вадим Рабінович.

«Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Діяльність партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи!» – заявив Рабінович.

Усіх своїх однопартійців він закликав зараз зосередитися на «сприянні припиненню війни, встановленні миру та питаннях допомоги людям».

4 березня бійці 206-го батальйону територіальної оборони Києва затримали народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що він фотографував блокпост, а його охоронці відстрілювались. Згодом його відпустили.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія»

Станом на 24 березня про вихід із парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» заявили 9 народних депутатів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.