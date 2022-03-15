В ОПЗЖ розповіли, скільки чинних та колишніх її депутатів – поза межами України під час війни

Станом на 15 березня 11 чинних та вже колишніх членів ОПЗЖ перебувають поза межами України. Про це Радіо Свобода розповів обізнаний та впливовий співрозмовник усередині фракції.

По підтведження цієї інформації Радіо Свобода звернулося до пресслужби партії, однак відповіді ще не отримало.

Серед відсутніх у країні членів ОПЗЖ, за словами співрозмовника Радіо Свобода, є, зокрема, Вадим Рабінович, який, нібито, виїхав з України до Ізраїлю ще до початку бойових дій, захворів там на Covid-19 і через це не зміг повернутись.

Таку інформацію Радіо Свобода підтвердив і один із обізнаних з ситуацією знайомих Рабіновича.

Радіо Свобода звернулося по коментар безпосередньо до депутата та очікує на відповідь.

Про актуальне місце перебування іншого впливового члена ОПЗЖ – Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, зі слів обізнаного з ситуацією джерела Радіо Свобода всередині фракції, невідомо навіть його однопартійцям.

Також співрозмовник стверджує, що за кордоном нині перебувають Ігор Абрамович та Вадим Столар, які заявили, що вийходять із фракції ОПЗЖ.

Вадим Столар ще 7 березня у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що зараз не в Україні. Сказав, що виїхав ще до початку широкомасштабної військової агресії Росії і наразі перебуває у Варшаві, де займається запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу.

«Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України», – повідомив народний депутат.

Радіо Свобода звернулося по коментар і до Ігоря Абрамовича, однак поки що не отримало відповідь.

Ще один колишній член ОПЗЖ, а нині – і колишній народний депутат Ілля Кива, – ще до початку війни виїхав до Іспанії, а 28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії.

Окрім того за кордоном наразі перебуває і народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак: він виїхав з України ще торік. На момент вильоту щодо нього, трьох його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. Відтоді Козак в Україну не повертався.

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15 березня Державне бюро розслідувань провело обшуки у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя», які, за даними ДБР, «незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України».

«Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України», – повідомили в ДБР 15 березня.

Зокрема, правоохоронці вилучили:

у Вадима Рабіновича – три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах

у Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5)

у Олега Волошина – пістолет

15 березня перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що за кордоном у час війни перебувають загалом близько 20 народних депутатів.

«По фракціях конкретизувати не буду. Це депутати, які і до цього мали непатріотичні прояви, голосування. Ми знаємо їхні прізвища», – зазначив він та додав, що таких народних депутатів потрібно «саджати, а не давати їм політичну оцінку».

При цьому Олександр Корнієнко наголосив, що наразі 9 парламентарів перебувають поза межами України через те, що представляють її на засіданнях ПАРЄ.