Столар пояснив, чому вийшов з фракції ОПЗЖ

Народний депутат Вадим Столар у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що вийшов зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя».

«Так, це – правда. Я вийшов зі складу фракції ОПЗЖ. Зробив це без політичних заяв, адже сьогодні потрібно не робити заяви, а справами допомагати країні та людям. Я сконцентрований саме на цьому», – розповів депутат.

На слова колишніх колег по фракції про те, що його вихід є відповіддю на переформатування у керівництві фракції та партії на час воєнного стану, Вадим Столар відреагував так: «Я написав заяву про вихід ще 24 лютого. Інтриги та захоплення влади у партії сьогодні неважливі. Із цим розберемося згодом. Зараз важливо допомагати людям та зберегти країну».

Раніше у ​коментарі Радіо Свобода Вадим Столар повідомляв, що виїхав з України ще до початку широкомасштабної військової агресії Росії і наразі перебуває у Варшаві, де займається запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу.

«Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України», – повідомив Радіо Свобода народний депутат.

15 березня зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшло 4 депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фкльдман.

У ОПЗЖ вважають, що вихід своїх депутатів із фракції зумовлений переформатуванням влади всередині неї.

«Це – відповідь депутатів-втікачів на те, що політрада під головуванням Бойка на період воєнного часу підпорядкувала керівнитво фракції та партії під тих, хто залишився в Україні», – так у коментарі Радіо Свобода відреагував на вихід колег із фракції член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, додавши, що має на увазі насамперед Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

Щодо Олександра Фельдмана, то, за словами, Шуфрича, він вийшов із фракції з інших – особистих – міркувань і перебуває в Україні.

15 березня Верховна Рада також позбавила колишнього члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву. Як стверджують у ОПЗЖ, Кива подав заяву про складення мандату за власним бажанням.