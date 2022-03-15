Із фракції ОПЗЖ виходять депутати: уже мінус 4

15 березня зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшло чотири депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман. Це Радіо Свобода підтвердили у самій ОПЗЖ.

Радіо Свобода звернулось по коментар до вищезгаданих депутатів та очікує на відповідь.

У самій фракції на вихід своїх колег відреагували так:

«Це – відповідь депутатів-втікачів на те, що політрада під головуванням Бойка на період воєнного часу підпорядкувала керівнитво фракції та партії під тих, хто залишився в Україні», – так у коментарі Радіо Свобода відреагував на вихід колег із фракції член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, додавши, що має на увазі насамперед Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

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Щодо Олександра Фельдмана, то, за словами, Шуфрича, він вийшов із фракції з інших – особистих – міркувань і перебуває в Україні.

15 березня Верховна Рада також позбавила колишнього члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву. Як стверджують у ОПЗЖ, Кива подав заяву про складення мандату за власним бажанням.