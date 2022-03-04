Шуфрича затримали у Києві: фотографував блокпост, охорона відстрілювалась

Бійці 206-го батальйону територіальної оборони Києва затримали народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що він фотографував блокпост, а його охоронці відстрілювались. Про це «Схемам» (Радіо Свобода) повідомили у самому батальйоні.

Один із бійців 206-го батальйону розповів журналістам, що Шуфрич під’їхав до їхнього блокпосту, вийшов звідти і почав фотографувати блокпост.

«Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов із машини з охороною і почав фотографувати блокпост. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об’єкти або об’єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції», – розповіли в батальйоні.

Як повідомив боєць, сам Шуфрич пояснив свої дії так: «Вийшов сфотографуватися на фоні місцевої пам’ятки». І додав, що депутат «цілий і неушкоджений».

Як повідомили «Схемам» у батальйоні, Шуфрич був із трьома охоронцями, які намагалися «відстрілюватися». Їх також затримали, а зброю вилучили. В батальйоні зазначають, що арсенал зброї в нардепа та його охорони складав: два автомати, три пістолети, та один автомат з затертим серійним номером, тобто, не зареєстрований належним чином.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до Нестора Шуфрича, але відповіді поки не отримало.