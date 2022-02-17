По сусідству з Медведчуком. «Схеми» знайшли у Шуфрича майно в Криму, зареєстроване за законами РФ

«Схеми» виявили у власності родини народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїз на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії. А саме, додаткові сотки кримської землі – посвідчивши угоду лише за російськими законами.

Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, але заявив, що оформлення майна в Криму за російськими законами «дозволено українськими законами», хоча це не відповідає дійсності. Юристи, правозахисники та офіційні представники української влади пояснюють, що такі дії – це фактичне визнання дії законів РФ у Криму та легітимізація влади окупантів на українському півострові.

Розслідування Валерії Єгошиної.

Крим. 2012 рік.

Володимир Путін після зустрічі з Віктором Януковичем приїжджає в гості до свого кума, Віктора Медведчука. Привітав похресницю, послухав співаючий фонтан.

Довгий час цей будинок та околиці вважали територією Віктора Медведчука. Його маєток з парком навіть позначений на мапі. Так і називається – «вілла Медведчук».

Раніше вся увага ЗМІ фокусувалась саме на цьому маєтку. А чий «дзеркальний» будинок прямо по сусідству?

Як з’ясували «Схеми» – цей маєток належить родині іншого відомого українського політика. І право власності зареєстроване за законами окупаційної влади.

Хто з народних депутатів України таким чином визнав юрисдикцію Росії в Криму?

По сусідству з Медведчуком

Море, гори, теплий клімат та неймовірні краєвиди. Кримський півострів як місце для інвестицій в нерухомість здавна приваблює можновладців різного штибу.

Від радянських партійних лідерів до українських та російських високопосадовців і діячів. Всі вони будують в Криму маєтки та вілли.

Так, у період між Революцією Гідності та анексією Криму Росією, українці побачили , як виглядає так зване «кримське Межигір’я» Януковича. У 2014-му його відкрили для екскурсій.

Розкішний пентхаус тут має і родина нинішнього президента Зеленського. За даними Крим.Реалії (кримський проєкт Радіо Свобода), його намагалися продати, але ще донедавна власники справно сплачували комунальні. У Зеленського це по суті не коментували.

Раніше «Схеми» також встановили , що земельну ділянку у Криму за російськими законами оформив і Олександр Тупицький – відсторонений президентом голова Конституційного суду.

Свої маєтки в Криму активно розбудовують і росіяни. Зокрема, російський пропагандист Дмитро Кисельов.

У Криму також нібито саме для російського президента, за інформацією видання «Проект» , викупили пансіонат «Гліцинія» , в який входить колись легендарна дача №1.

А сусіди Путіна – його ж соратники. Наприклад, Дмитро Медведєв, який за даними журналістів займає дві державні дачі, та голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков.

Усього за півтора десятка кілометрів від них усіх – вже згадана вілла Медведчука. З парком, вертолітним майданчиком та «співаючим фонтаном».

Для того, щоб нарешті дізнатися про те, хто ж є сусідом кума Путіна, варто ознайомитися спершу із історією самої земельної ділянки.

Маєтки замість санаторіїв

Територія на узбережжі Чорного моря, де сьогодні знаходиться палац Медведчука та маєток-близнюк по сусідству, спочатку належала оздоровчим санаторіям.

«Ведеться ця історія починаючи з початку 2000-их років, коли Кабінет міністрів, в якому був віце-прем’єром Дмитро Табачник, вирішив «оптимізувати» здравниці, які розташовувалися на території південного берега Криму. Таким чином з’явився люфт для того, щоб розпорядитися цим майном. Доступ до цього майна і до землі отримали люди, які були наближені до влади», – розповідає головна редакторка «Центру журналістських розслідувань» Валентина Самар.

Валентина Самар – журналістка-розслідувачка, після анексії переїхала з Криму до Києва. Вона першою дослідила, яким чином на узбережжі з’явився розкішний палац родини Медведчука-Марченко.

Спочатку землю під санаторієм отримав в оренду футбольний клуб «Динамо Київ». І начебто планував там розмістити свою оздоровчу базу. Але згодом ця земля й розташована на ній нерухомість перейшли у власність інвестиційної компанії «Спорт-тур». Тоді ця фірма не напряму, а через ланцюжок власників виводила на Медведчука. Сьогодні вона вже відкрито записана на його дружину – телеведучу Оксану Марченко.

За словами Валентини Самар, приватизація території, на якій згодом виріс палац Медведчука, відбулась з порушеннями.

«Попри те, що це заборонено законодавством, не можна передавати у власність пляжну територію. Обійшовши той факт, що ця територія – від урізу землі і далі в морі – не належить Симеїзькій селищній раді, поза тим, саме вона дала дозвіл спочатку «Спорт-туру» на будівництво так званих берегоукріплювальних споруд – ми тут бачимо два причали і три буни. Він їх збудував і потім вже приватизував землю біля пляжу, яка відносилася для обслуговування начебто оцих гідротехнічних споруд», – пояснює Валентина Самар.

І тепер місцеві скаржаться на закритий для них вихід до Чорного моря.

«Всі місцеві жителі вже чули, що тут, власне, дача Медведчука.

Чому від нас досі закрите море? Якщо ти хочеш будуватися в стометровій зоні, ти збудувався, так, нехай, маєш гроші, ними «поділився», побудувався, але вибачте, море все одно ніяк не може тобі належати за законом», – каже місцевий мешканець.

Такий самий, персональний вихід до води, має і власник сусіднього маєтку. Якщо дивитися супутникові знімки, здається, що він практично «дзеркальний». Аналогічне розташування, розмір будівлі, власний пляж. І такий привілей – доступний далеко не всім.

«Південний берег Криму сьогодні просякнутий агентами російських спецслужб, бо там, зокрема, є дачі і місця відпочинку так званих перших осіб російської держави. Сімеїз є місцем, яке віддано в таку феодальну вотчину. Будь-яка особа не матиме змогу користуватися там нерухомістю, якщо вони відчувають від неї хоч маленьку загрозу чи будуть побоюватися хоч маленької нелояльності цієї особи», – каже експерт Асоціації реінтеграції Криму та постійний представник президента України в АР Крим в 2017-2018 роках Борис Бабін.

То хто ж є кримським сусідом Віктора Медведчука? Хто став власником декількох гектарів землі разом із недобудом? Кого кум Путіна підпустив впритул до власної вілли, огородженої від інших сусідів високим парканом?

Це – Нестор Шуфрич.

Як його родина отримала будинок та землю у Криму?

У 2013-му році, незадовго до початку анексії Криму Росією, інвестиційна компанія «Спорт-тур» родини Медведчука продає частину землі з будівлею.

Закріплює угоду нотаріус, яка, за даними журналістів видання «Наші гроші», тісно пов’язана із бізнес-групою Медведчука.

«Схеми» ознайомились із договорами купівлі-продажу. Зокрема, півтора гектари землі на кримському узбережжі були продані за 3 млн 300 тисяч гривень, при тому, що зазначена у документі експертна оцінка – вища – 5,5 мільйонів гривень.

Покупець, якому родина Медведчука зробила суттєву знижку на землю – майже у два рази – компанія «Авто бізнес груп».

Сам недобуд на 4,5 тисячі квадратних метрів покупцям обійшовся ще у близько 11 мільйонів гривень.

Угоду від імені «Авто бізнес груп» підписав її директор – Віктор Вікторович Сидорук.

Він же кілька скликань поспіль – помічник народного депутата Нестора Шуфрича.

Але це не єдиний зв’язок із нардепом.

В колишніх і нинішніх засновниках компанії-покупця кримської землі «Авто бізнес груп» – кіпрські фірми. Їхній слід довгий час губився на Кіпрі у Лімасолі, у відомому місці масової реєстрації багатьох впливових українців, що дозволяло зберігати анонімність. «Схеми» вже знімали будівлю «Протеасхаус» для попередніх сюжетів. Наприклад, про неї розповідали у матеріалі « Острів скарбів ».

З 2019-го року правила почали змінюватись. З метою протидії відмиванню доходів, отриманих незаконно, в Україні зобов’язали розкривати імена кінцевих власників компаній.

Так, у 2021-му році в українському реєстрі з’явився запис. Кінцевий бенефіціар – Іван Шуфрич – 81-річний батько Нестора Шуфрича.

Іван Шуфрич до кінця 1980-х років був переважно пов’язаний зі спортом. Керував Федерацією тенісу Закарпаття. Потім почав займатися бізнесом, разом із сином. Нині володіє або керує низкою компаній, які займаються торгівлею, обробленням вантажів та орендою нерухомості.

Чи міг батько нардепа самостійно придбати майже 10 років тому маєток на березі Чорного моря разом великою ділянкою землі під ним за щонайменше 14 мільйонів гривень? Можливо, й так.

Офіційно Іван Шуфрич не мав значних доходів від підприємницької діяльності з 1999 року, принаймні для українських податкових органів, адже при сплаті податків показав, що заробив за ці роки сумарно до двох мільйонів гривень, стверджують джерела «Схем» у податковій.

Утім сам Нестор Шуфрич входить в рейтинги найбагатших людей України. Він заможний політик і не приховує цього. Як і того факту, що записував своє майно на близьких – матір і батька.

Схожу практику «Схеми» спостерігали і раніше: коли у структурі власності різних компаній з’являлись родичі та помічник Шуфрича – згаданий на початку цього сюжету Віктор Сидорук. Але не сам Шуфрич.

– Ці фірми, в яких ви є директором, чим вони взагалі займаються? – запитала у Сидорука журналістка «Схем» Валерія Єгошина.

– Я не буду відповідати на питання.

– Чому? Це ваш бізнес?

– Почитайте статут.

– Це ваш бізнес?

– У статуті все написано.

– Це ваш бізнес? – перепитала журналістка.

– Мені незручно зараз розмовляти.

Статки і політичні погляди Нестора Шуфрича

Як бізнесмен Нестор Шуфрич свої статки, зокрема, заробив на видобутку газу.

«Шуфрич тривалий час був пов’язаний лише з політикою – дійсно, його сприймали всі лише як політика, як народного депутата, але, насправді, я пам'ятаю 2012 рік, коли ми вперше включили Нестора Шуфрича у рейтинг «100 найбагатших людей країни» за версією Forbes. Нестор Шуфрич, як людина, якій належало 50% компанії, тривалий час тримав фактично першу сходинку одного з найбільших приватних газовидобувників країни», – розповідає головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

Мова про період, коли Нестор Шуфрич замість Петра Порошенка став новим бізнес-партнером ексміністра транспорту Миколи Рудьковського у компанії «Нафтогазвидобування», що займалась розвідкою і видобутком газу з українських родовищ.

«Наприкінці дев'яностих-початку двохтисячних Микола Рудьковський шукав нового бізнес-партнера, який мав політичний зв’язок. І цим новим партнером якраз таки став Нестор Шуфрич, молодий на той час народний депутат і поплічник кума президента Росії Віктора Медведчука», – згадує Севгіль Мусаєва.

«Він (Нестор Шуфрич – ред.) займався якимось дрібним бізнесом. Я взяв його в проєкт, з якого у нього з’явилося три літаки, три яхти, сотні куплених картин за мільйони доларів», – розповідав Микола Рудковський.

Що ще варто знати про Шуфрича? Він шість разів обирався до парламенту. В одну із каденцій, напередодні Революції Гідності, «відзначився» голосуванням за так звані «диктаторські закони 16 січня».

Сьогодні події на Майдані він називає «переворотом».

– Для мене це – переворот, який мав місце. Після або під час Майдану, – говорив Шуфрич в інтерв'ю .

– Тобто не революція, а переворот? – уточнив у нього ведучий.

– Мені важко сприймати це як революцію.

А Януковича нині вважає зрадником.

«Він нас зрадив. Він мене зрадив двічі. Як громадянина України – як мій президент. І як реальний лідер нашої партії. Він мав залишатися з нами до кінця», – казав Шуфрич у червні 2020-го.

Що ж стосується відносин із Віктором Медведчуком – то Шуфрич залишається його давнім соратником. Пройшовши шлях від об’єднаної Соціал-демократичної партії до нинішнього депутатства під стягами ОПЗЖ.

Шуфрич часто публічно стає на бік Медведчука. Так було, наприклад, у скандалі із забороною розповсюдження книги про Василя Стуса, де згадується роль Медведчука як державного адвоката українського поета.

«Враховуючи більш ніж 20-річні стосунки з Віктором Медведчуком безумовно мені складно бути у цьому питанні безпристрасним. Але я роблю для цього усе», – розповідав Шуфрич.

А будучи головою парламентського комітету з питань свободи слова, він виступав на захист телеканалів, що були заблоковані через введені санкції РНБО проти їхніх власників – Медведчука та його соратника нардепа Тараса Козака. Пізніше Шуфрич придбав 60% акцій нового медіахолдингу, створеного після після блокування каналів.

Шуфрич віддавна був проросійським українським політиком – входив до політичних союзів, які своєю діяльністю підживлювали проросійські настрої, головно на територіях, які Росія зрештою і окупувала.

«Я зроблю все для того, щоб Україна у НАТО не була ніколи», – казав Нестор Шуфрич.

Та зросійщення частини населення він не ставить собі у провину, а відповідальність за втрату територій покладає на Майдан і постмайданну владу. Про Крим після анексії казав так : «Ми у Москві в очі Путіну та Медведєву кажемо, що Крим – це Україна».

Наскільки така публічна заява Шуфрича-політика відповідає його діям в реальному житті? Якщо Крим – це Україна, чи визнає він дії законів Росії на українському півострові?

Оформлення майна за російським законодавством

«Схеми» неодноразово розповідали, що деякі українські посадовці не гребували можливістю перереєстровувати своє майно на окупованих територіях – за російськими законами. Тим самим, легітимізуючи владу Кремля на українській землі.

Що зробив Шуфрич із родинним майном у Сімеїзі?

Журналісти порівняли, як виглядав недобуд Шуфричів на початку 2021-го, коли потрапив на зйомки колег-журналістів з Крим.Реалії, та свіжі зйомки «Схем», які зробили напередодні Нового року.

Можна побачити – за останніх півроку територія дещо змінилася: з’явилось будівельне сміття і табличка з написом «приватна власність».

Хто тепер опікується цим недобудом? Навесні минулого року вступив у дію указ Путіна, який забороняє іноземним громадянам – якими, за версією російського президента, також є українці – володіти землею у Криму. Чи перереєстрували Шуфричі цю територію за російськими законами?

Якщо це так, за логікою, журналісти мали би побачити дані про це в російській кадастровій карті. Але на відміну від сусідніх ділянок, система не дозволяє отримати актуальні дані про власників землі Шуфричів, не можна навіть дізнатись її кадастровий номер.

Чи може бути так, що земля таки була оформлена, але журналісти цього не бачать на російських картах? «Схеми» запитали про це в Івана Голунова – російського журналіста-розслідувача видання Meduza, який багато працює із місцевими реєстрами.

«Таке іноді зустрічається, коли ділянка належить якимось впливовим людям, які хотіли би це приховати», – розповів Голунов.

«Схеми» продовжили спроби ідентифікації цього майна в реєстрі. Вручну. Метод підбору ймовірних цифр кадастрових номерів – спрацював.

Таким чином журналісти знайшли в російському реєстрі всі кримські ділянки та об’єкти нерухомості, придбані родиною Шуфрича. Ідентичними за параметрами розміщення, площею та іншими деталями.

Наприклад, основна будівля маєтку (та, яка була придбана родиною Шуфричів за 11 мільйонів гривень) – площею майже 4,5 тисячі квадратних метрів (4633,7 кв.м.) з готовністю у 71% є в українському реєстрі, і аналогічні дані наявні і в російському реєстрі.

Така ж історія і з пляжем під будинком майже на півгектара, придбаний Шуфричами в Медведчука за півтора мільйона гривень – параметри з українського та російського реєстрів теж повністю збігаються.

Єдина і ключова відмінність, це – власник. В українському реєстрі – власником значиться українська фірма Шуфричів. А в реєстрі нерухомості Росії – це вже майно іншої фірми – російської. Її назва – «Естейт холдинг груп», зареєстрована компанія в Москві.

Хто її контролює? Вже знайомі особи. Від 2018-го року власники «Естейт холдинг груп» – помічник Нестора Шуфрича та його батько, як бенефіціар української компанії-власниці кримського майна. «Схеми» звернули увагу на те, що цінну нерухомість на себе російська «Естейт» оформила у 2019 році.

При чому, це відбулось не відкрито, а через cхему, яку складніше відстежити.

Виглядало це так: українська «Авто бізнес груп» стала засновницею російської «Естейт холдинг груп». Українці «зайшли» не з порожніми руками, а з тією самою кримською нерухомістю. Вона була внесена у якості частки в капітал російської фірми. На це вказує і той факт, що в цей період статутний капітал «Естейт холдинг груп» різко збільшився до кількох сотень мільйонів рублів.

Таким чином нині вже російська компанія Шуфричів і вже за російським законодавством володіє нерухомістю на мільйони доларів в тимчасово анексованому Криму.

«На окупованій території можливість (розпоряджатися – ред.) власним майном, вона залежить не лише від того, що фірма заведена в якийсь там російський реєстр, вона ще залежить від звичайної політичної лояльності окупаційної адміністрації. Якщо людина її не влаштовує, повірте вільно розпоряджатися власним майном вона там просто не зможе», – каже експерт Асоціації реінтеграції Криму та постійний представник президента України в АР Крим в 2017-2018 роках Борис Бабін.

Але і це не все.

Нове майно в Криму

Родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але розширювала тут свої володіння вже після анексії, придбавши за російськими законами тут ще більше майна.

Йдеться про дві земельні ділянки біля пляжу – сумарною площею у 25 соток та двоповерховий літній будиночок.

Раніше цією нерухомістю володів Тімур Шемшедінов. Колишній депутат Сімеїзської селищної ради. Він фігурував у ЗМІ, у корупційному скандалі, пов’язаному з розподілом комунальних земель.

Вже після анексії, у 2017-му році, він це своє кримське майно вніс на баланс згаданої російської компанії «Естейт» – як засновник – і за кілька місяців залишив компанію.

«Схеми» передали прохання про коментар Тімуру Шемшедінову. Вiдповiдi до ефіру не отримали.

Не захотів коментувати угоди і багаторічний помічник Нестора Шуфрича Віктор Сидорук. Повідомив, що з цього питання з журналістами зв’яжуться його юристи.

– З якої причини вирішили перереєструвати майно на російську компанію? – запитала журналістка у Сидорука.

– Я не буду відповідати вам на питання.

Таким чином, московська фірма, якою володіє батько та помічник Нестора Шуфрича, обзавелася додатковими сотками кримської землі вже після анексії півострова Росією та зареєструвала його за російськими законами, визнавши юрисдикцію Кремля.

При цьому в українському кадастрі – це досі земля попереднього власника. Це значить, угоду не посвідчили в Україні, не провели за українськими законами. Тобто, для України такі домовленості не є легітимними.

«Так звані всі ці зміни в російських реєстрах – ми їх не визнаємо. Політично – знов таки ми бачимо, що людина не просто зберігає наявне, а розширює наявне, йому очевидно комфортно за тих умов, прагне збільшити свої володіння саме за умов непідконтрольності цих територій Україні», – розповідає Борис Бабін.

На те, що ця московська «Естейт холдинг груп» була створена саме задля перереєстрації майна, вказують і її фінансові показники.

«Судячи з тої інформації, яка є в російському реєстрі юридичних осіб, компанія не веде ніякої діяльності, компанія фактично є власником цих об'єктів нерухомості. Ніяких там фінансових результатів видатних або відомостей про якусь іншу діяльність, не пов'язану з цими об'єктами нерухомості у Криму, відповідно, про компанію немає таких відомостей», – розповідає журналіст-розслідувач Іван Голунов.

А що говорить про це сам Нестор Шуфрич? Який навіть публічно відвідував Крим вже після анексії.

«Особисто у мене ніякої нерухомості в Криму немає, землі немає. Хотів би мати, але так сталося, що не встиг, напевно. Я абсолютно переконаний, що можна знайти можливість через суди захистити своє право на власність. Навіть без набуття російського громадянства, нерухомість може залишитися під контролем наших громадян», – так Нестор Шуфрич відповідав журналістам півтора року тому.

Дійсно, сім’я Шуфричів не набула російського громадянства, але все ж змогла знайти спосіб зареєструвати нерухомість в анексованому Криму за російським законодавством, перевівши її на баланс своєї російської фірми.

А так Нестор Шуфрич відповів на запитання журналіста «Схем» тепер:

– Як ви ставитесь до того, що можновладці оформлюють майно в Криму за російськими законами? – запитав у Шуфрича журналіст «Схем».

– Це дозволено українським законом. І це нормально.

– Яким саме?

– Ви не знаєте? В 2019 році було прийнято 2 спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АРК український, тимчасово діяти по тим правилам, які були встановлені російською стороною.

Про які закони веде мову народний депутат?

Правознавці та офіційні представники профільних органів державної влади, з якими поговорили журналісти, спростували, що такі закони коли-небудь ухвалювались в Україні.

«Україна, як і весь цивілізований світ, чітко визначає територію АРК та м. Севастополь як тимчасово окуповані Російською Федерацією території. Мені невідомо, про які закони може йти мова і які конкретно закони, прийняті в 2019 році тим більше. Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ в порушення і українського законодавства, і норм міжнародного права створила на цих територіях, і ми не визнаємо будь-які акти, рішення і документи, які ці так звані органи окупаційні продукують, виносять або якими змінюють певні правовідносини на цій окупованій території», – розповіла перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова.

Також вона додала, безвідносно особи депутата: «Якщо ми кажемо про народного депутата, безумовно, мова може йти про певну політичну відповідальність такої публічної особи за такі дії».

У подальшій розмові з журналістом Нестор Шуфрич визнав, що його родина володіє нерухомістю на окупованій території, але про його реєстрацію в юрисдикції РФ спілкуватись не захотів.

– У вас чи вашої родини є майно в Криму? – запитав журналіст.

– Майно є, не у мене особисто, у членів нашої родини. Майно є і воно оформлене в той спосіб, який визначений українським законодавством, – відповів Нестор Шуфрич.

– Тобто, воно оформлене за російськими законами?

– Воно оформлене в той спосіб, який визначений українським законодавством.

– Мається на увазі це ділянка та недобуд в селищі Сімеїз, бенефіціар ваш батько, а директор фірми ваш помічник. Навпроти «палацу Медведчука». Компанія «Авто бізнес груп».

– Я не знаю назву компанії, перевірю.

– Але за російськими законами оформлено? – уточнив журналіст, але Нестор Шуфрич нічого не відповів і пішов.

Отже, «Схеми» виявили у власності родини Шуфрича велику нерухомість на Південному березі Криму по сусідству з так званим «палацом Медведчука». Ця територія, де від початку планувався профілакторій для спортсменів, має свій власний, приватизований пляж, – всупереч українському законодавству. Частину цієї кримської землі у Медведчука продали родині його багаторічного соратника Нестора Шуфрича. Незадовго до анексії півострова. І, схоже, Шуфричу вдалось знайти спосіб розпоряджатися цим майном. Адже вже після анексії, нерухомість зареєстрували за російським законодавством. І тепер тут неквапливо ведуться ремонтні роботи і з’явилась охорона.

Крім того родині нардепа також після анексії вдалось обзавестися додатковими сотками кримської землі – посвідчивши угоду лише за російськими законами.

Від радянських партійних лідерів до українських та російських високопосадовців і діячів. Всі вони будують в Криму маєтки та вілли.