Депутата Шуфрича побили вперше з грудня 2018 року

Депутат Верховної Ради з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич зазнав фізичного впливу вперше з 20 грудня 2018 року. В ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна» пізно ввечері 18 лютого його вдарив журналіст Юрій Бутусов.

Перед інцидентом Бутусов заявив: «Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шуфрича та ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва, який також був учасником ефіру – ред.)».

Шуфрич відповів, що «зрадник чи ні – нехай встановлює суд». Невдовзі після цього Бутусов дав політикові ляпаса і розпочалася бійка.

Також Нестору Шуфричу у прямому ефірі згадали факти зі свіжого розслідування «Схем» щодо його кримського майна, оформленого за законами Росії, яке Радіо Свобода оприлюднило 17 лютого. Шуфрич ніяк не відреагував під час ефіру на згадки про це.

«Схеми» зʼясували, що народний депутат України Шуфрич фактично визнав юрисдикцію Російської Федерації у Криму, оформивши майно на півострові за законами Росії, а саме віллу в Сімеїзі та землю під нею на березі Чорного моря, які його родина мала до анексії. Журналістка Валерія Єгошина також встановила, що родина депутата розширювала у Криму свої володіння і після анексії українського півострова – скуповувала тут ще більше землі, реєструючи ці угоди в реєстрах нерухомого майна Російської Федерації.

20 грудня 2018 року Нестор Шуфрич зірвав із трибуни у Верховній Раді плакат, який вимагав віддати під суд його нинішнього колегу по фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. У цей час у залі спалахнула кулачна бійка за участю великої групи депутатів. Шуфрича в обличчя вдарив ветеран АТО Юрій Береза.