По сусідству з Медведчуком. Як Шуфрич визнав юрисдикцію Росії в Криму (СХЕМИ № 322)

У новому розслідуванні журналісти-розслідувачі «Схем» розповідають про народного депутата України Нестора Шуфрича, який віддавна був проросійським українським політиком та входив до політичних союзів, які своєю діяльністю підживлювали проросійські настрої, головно на територіях, які Росія зрештою і окупувала.

Як з’ясували «Схеми», родина народного депутата з 2013 року має нерухомість на березі Чорного моря у селищі Сімеїз – по сусідству з віллою його давнього соратника Віктора Медведчука. Але вже після анексії, а саме у 2019 році, родина Шуфрича, зареєструвала це майно за російським законодавством, таким чином, легітимізувавши окупаційну владу РФ на українському півострові, визнавши її юрисдикцію.

Але родина депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але і розширювала свої володіння вже після анексії Криму – придбавши за російськими законами тут ще більше майна.