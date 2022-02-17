Родина Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у Криму за законами РФ – «Схеми»

Родина народного депутата України від ОПЗЖ Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами Російської Федерації, таким чином визнавши юрисдикцію Кремля на українському півострові. Йдеться про маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму. Окрім того, родина Шуфричів купувала нерухомість тут і після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами. Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, та заявив, що українське законодавство дозволяє оформлювати майно в Криму за російськими законами, хоча це не відповідає дійсності. Про це йдеться у розслідуванні «Шуфрич, Крим, визнання законів РФ?» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Журналісти з’ясували, що незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря прямо по сусідству із його маєтком у селищі Сімеїз. Ця територія, яка раніше відійшла у приватні руки під приводом будівництва профілакторію для спортсменів «Динамо-Київ», а згодом опинилася в розпорядженні Віктора Медведчука, має свій власний, приватизований пляж, – усупереч українському законодавству, йдеться у розслідуванні.

У результаті угоди купівлі-продажу цей об’єкт був оформлений як власність української компанії «Авто бізнес груп», заснованої батьком Шуфрича та його помічником. В українському реєстрі нерухомого майна це досі власність української фірми.

Об’єкт досі не добудований, але власники його не закинули – у 2021 році тут з’явилась охорона і табличка з написом «приватна власність».

«Схеми» з’ясували, що в російському реєстрі нерухомості цей маєток та декілька земельних ділянок під ним із 2019 року значаться як власність російської компанії «Естейт холдинг груп», зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми ті ж самі – батько депутата Нестора Шуфрича – Іван та помічник депутата Віктор Сидорук.

Журналісти звернули увагу, що оформлення кримської нерухомості на російську фірму відбулось не відкрито, а через схему, яку складніше простежити.

Зокрема, українська «Авто бізнес груп» стала засновницею російської «Естейт холдинг груп» і як частку в статутний капітал внесла загадану кримську нерухомість. На це вказує і той факт, що в цей період капітал «Естейт холдинг груп» різко збільшився до кількох сотень мільйонів рублів. Після цього російські органи влади внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів на цю нерухомість у державні реєстри Російської Федерації.

«Схеми» також з’ясували, що родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але і розширювала свої володіння вже після анексії Криму – придбавши за російськими законами тут ще більше майна, а саме – ще більше землі навколо недобудованого маєтку.

У 2017-му році колишній депутат Сімеїзської селищної ради Тімур Шемшедінов, також у статусі співзасновника «Естейт холдинг груп», вніс на її баланс двоповерховий літній будиночок та дві земельні ділянки біля пляжу – сумарною площею у 25 соток – і за кілька місяців вийшов зі складу засновників компанії. Зрештою, у кінцевих бенефіціарах фірми залишились лише батько (через українську компанію, – прим.) та помічник народного депутата України Нестора Шуфрича. Після чого російські органи влади теж внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів і на цю кримську землю в державні реєстри Російської Федерації.

При цьому в українському кадастрі це досі земля попереднього власника. Це означає, що угоду не посвідчили в Україні і не провели за українськими законами – для України такі домовленості не є легітимними, йдеться у розслідуванні «Схем».

У коментарі журналістам Нестор Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в юрисдикції РФ спілкуватись не захотів.

Водночас депутат заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами «дозволено українськими законами».

«Це дозволено українським законом. І це нормально. Ви не знаєте? В 2019 році було прийнято 2 спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АРК український, тимчасово діяти за тими правилами, які були встановлені російською стороною», – заявив Шуфрич у коментарі журналісту «Схем».

Правознавці та офіційні представники профільних органів державної влади, з якими поговорили журналісти, спростували, що такі закони коли-небудь ухвалювали в Україні.

«Мені невідомо, про які закони може йти мова і які конкретно закони, прийняті в 2019 році – тим більше. Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ на порушення і українського законодавства і норм міжнародного права створила на цих територіях, і ми не визнаємо будь-які акти, рішення і документи, які ці так звані органи окупаційні продукують, виносять, або якими змінюють певні правовідносини на цій окупованій території», – повідомила перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова.

Помічник нардепа Віктор Сидорук не захотів коментувати угоди. Зазначив, що з цього питання з журналістами зв’яжуться його юристи. Також «Схеми» передали прохання про коментар Тімуру Шемшедінову. Відповіді до публікації не отримали.