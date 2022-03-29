Бойко заперечує, що ОПЗЖ вирішувала припинити діяльність

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко заперечив добровільне призупинення діяльності партії, про яке заявив учора інший співголова фракції Вадим Рабінович. За словами Бойка, заява відображала не позицію партії, а лише думку Рабіновича.

«Діяльність партії буда призупинена рішенням Ради національної безпеки і оборони на період воєнного стану. Більше ніяких рішень щодо згортання діяльності нашої політичної сили не приймалося. Ми продовжуємо працювати. Це виключно позиція пана Рабіновича», – сказав Бойко у коментарі Радіо Свобода.

Він також підтвердив інформацію про те, що ОПЗЖ вирішили звільнити з поста співголови фракції Вадима Рабіновича.

«Таке рішення прийнято на підставі обману з боку пана Рабіновича. На зʼїзді він підтримав рішення про виключення частини депутатів, а потім змінив свою позицію», – повідомив співголова фракції.

Для того, аби таке рішення фракції набуло чинності, його має оголосити під час пленарного засідання голова Верховної ради. Як повідомляють депутати, такого оголошення ще не було.

Радіо Свобода намагається зв’язатися із Вадимом Рабіновичем і почути його позицію.

Президент 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.

Співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив 28 березня, що Партія «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність.