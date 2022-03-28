Рабінович підтвердив, що перебуває за кордоном, і пояснив причину

Народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа – За життя», яка призупинила свою діяльність, Вадим Рабінович підтвердив інформацію, оприлюднену Радіо Свобода 15 березня, про те, що під час широкомасштабної війни Росії в Україні перебуває поза її межами – в Ізраїлі.

«Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями. Увесь перебіг мого візиту та зустрічі – усе відображено у соцмережах. Після хвороби та операції я не повністю працездатний», – заявив Рабінович.

Він стверджує, що з першого дня бойових дій підтримує контакт із посольством України в Ізраїлі та «робить усе, що може».

«Гадаю, що посол України краще може розповісти про мої дії у цій ситуації! Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю!» – наголосив Рабінович.

15 березня Радіо Свобода повідомило, що народний депутат, співголова фракції та партії ОПЗЖ Вадим Рабінович виїхав з України до Ізраїлю ще до початку бойових дій, захворів там на COVID-19 і через це не зміг повернутись. Цю інформацію підтвердило одразу два обізнаних із ситуацією співрозмовника Радіо Свобода з оточення Рабіновича.

Сам він на запитання редакції тоді не відповів.

15 березня Державне бюро розслідувань провело обшуки у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя», які, за даними ДБР, «незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України».

Зокрема, у Вадима Рабіновича правоохоронці вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

Станом на 24 березня про вихід із парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» заявили 9 народних депутатів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

27 березня Вадим Рабінович заявив, що партія «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність.