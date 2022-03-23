Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ДБР розслідує дії митників, які без огляду пропустили братів Суркісів до Угорщини

Брати Суркіси, фотоколаж

Державне бюро розслідувань повідомило 23 березня, що порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини братів Суркісів без перевірки.

«26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки», – вказано в повідомленні.

У межах досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура, вказано в повідомленні ДБР.

ДБР порушило провадження після того, як раніше цього тижня видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку збройного вторгнення Росії, вивізши на своїх машинах, серед іншого, своїх родичів-чоловіків віком від 18 до 60 років – попри указ президента про загальну мобілізацію.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні журналістів, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Співрозмовники в Держприкордонслужбі сказали, що Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили готівку на суму 17,6 мільйона доларів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG