Аналітик Фурса заявив про позов до суду від Суркісів

Фінансовий аналітик і інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив про позов до суду від родини олігархів Суркісів про захист їхньої честі й гідності у справі розслідування навколо виведення коштів із «Приватбанку» перед його націоналізацією.

Як написав він у фейсбуці, позов поданий також проти телеканалу «Прямий», в ефірі якого він обговорював це питання.

Ідеться про повідомлення на одному з сайтів у США про звіт агентства фінансових розслідувань Kroll зі США, в якому стверджувалося, що звіт агентства повідомив про викриту ним схему того, як через шість офшорних компаній, які агентство пов’язало з братами Ігорем і Григорієм Суркісами, завдяки схемі з серіями кредитів вивели з «Приватбанку», зокрема через його дочірній банк у Кіпрі, суму приблизно в 150 мільйонів доларів.

За словами Фурси, «Суркіси вимагають вибачень і спростувань»: брати Суркіси і їхній батько вимагають «публічно заявити, що… ніякого звіту «Кролл» поки ніхто в помині не бачив, а значить, «Кролл» такого не писав, а ваш покірний слуга спаплюжив чесне ім’я Суркісів, обговорюючи публічну новину про те, що частина звіту «Кролл» описує, як гроші потрапляли на депозит Суркісів і чиї це були гроші». Розгляд позову має відбутися в Печерському районному суді Києва 14 вересня.

При цьому Фурса стверджує: «Але ж звіт «Кролл» є. Це знаю я. Знає «Кролл». І знають Суркіси. І, найцікавіше, що він є в Печерського суду, куди направлено позов. Він є і в самих братів Суркісів, які витребували його на Кіпрі».

Документ у вигляді півтора сторінок зі згаданого звіту агентства Kroll (закінчення другої сторінки в публікації приховане, як і ще деякі деталі тексту) оприлюднило наприкінці липня мало відоме американське інтернет-видання Chicago Morning Star.

На початку серпня в Києві англомовне видання західної ділової спільноти Kyiv Post опублікувало матеріал (доступний за передплатою), в якому вказало, що використані в публікації у США документи були справжніми, але поставило під сумнів компетентність цього інтернет-видання.

А адвокати братів Суркісів іще тоді ж, на початку серпня, заявили, що інформація американського видання про те, що деякі іноземні компанії, діяльність яких пов’язують із родиною Суркісів, причетні до виведення коштів із «Приватбанку», не відповідає дійсності, є «абсолютною брехнею і черговим прикладом брудної інформаційної кампанії» проти Суркісів, а також «маніпулятивними і брехливими твердженнями, спрямованими на дискредитацію» компаній Суркісів.

Адвокат Суркісів Віктор Борух тоді повідомляв, що було ухвалене рішення невідкладно звернутися до суду з вимогою спростування цієї інформації як «брехливої і недостовірної» і захисту ділової репутації. Але він не уточнював, до кого має бути поданий такий позов – до американського видання, яке оприлюднило матеріал, чи до тих, хто повідомляв про нього і коментував його.

Попередніми роками агентство Kroll підготувало звіт про його незалежне розслідування, яке підтвердило, що «ПАТ «Приватбанк» було об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США» – так повідомив про головний висновок того розслідування Національний банк України в січні 2018 року. Повний звіт не оприлюднювали; Коломойський назвав його «маячнею».

Пізніше 2018 року агентство підтвердило, що підготувало такий звіт для НБУ і подало його Нацбанкові саме в січні того року і що розслідування стосувалося десятирічного періоду до грудня 2016 року.

У згаданому недавньому повідомленні видання зі США наведений у ньому документ містить згадку, що його попросив підготувати невказаний замовник (назва ретельно закреслена) наприкінці травня 2017 року.

Із оприлюднених даних немає певності, чи йдеться про два різні звіти, чи про частини того самого.