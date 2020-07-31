Кортеж депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса регулярно порушує ПДР на номерах «прикриття» – «Схеми»

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Григорій Суркіс пересувається Києвом на автомобілі з номерними знаками, яких немає у єдиному державному реєстрі Нацполіції, змінюючи їх час від часу. Це унеможливлює нарахування йому штрафів за порушення правил дорожнього руху.

При цьому його кортеж та кортеж його брата-бізнесмена Ігоря Суркіса, які часто пересуваються разом, регулярно здійснюють порушення ПДР. Про це йдеться у розслідуванні «Королі доріг» програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Журналісти «Схем» кілька разів фіксували, як народний депутат пересувався у автівці із різними несправжніми номерами разом із супроводом охорони та при цьому порушував правила дорожнього руху.

3 червня знімальна група помітила, як у центрі Києва на вулиці Грушевського кортеж із кількох автомобілів, яким користується Григорій Суркіс, рухався зустрічною смугою, щоб об’їхати затор. При цьому журналісти встановили, що авто охорони зареєстроване на футбольний клуб «Динамо Київ», а ось сам Maybach, яким користується нардеп, обладнаний несправжніми номерними знаками – за цим номером не зареєстрований жоден транспортний засіб.

21 травня журналісти «Схем» зафіксували, як чотири автівки Ігоря та Григорія Суркісів, виїжджаючи з парковки бутика Sanahunt, для того, щоб оминути затор, перетнули подвійну суцільну лінію, виїхали на зустрічну смугу та рушили проти напрямку транспорту.

Пізніше, 15 червня «Схеми» помітили, як кортеж Григорія Суркіса проїхав пішохідною зоною поруч зі стадіоном «Динамо», а потім виїхав на зустрічну смугу. Тоді Maybach був із номерними знаками прикриття, які у базі закріплені за зовсім іншим авто (марки SsangYong).

2 липня журналісти зафіксували, як той самий кортеж їхав зустрічною смугою на Парковій дорозі в той час, коли там дозволено рух в односторонньому напрямку.

«Схеми» також помітили, що цього разу Maybach знову мав інші номерні знаки «прикриття».

Крім того, як з’ясували «Схеми», 20 липня автомобіль народного депутата Суркіса використовував несправжні номерні знаки під час відвідин Міністерства внутрішніх справ. Журналісти зафіксували, як на вулиці, яка веде до МВС, проти руху транспорту стояло авто охорони народного депутата Григорія Суркіса.

«Згодом із закритої території МВС виїхав броньований Maybach – такий саме, як у Григорія Суркіса. Але з іншими номерними знаками, як з’ясували журналісти, які не зареєстровані на жодне авто. Знімальна група помітила, як Maybach під’їхав до Верховної Ради, де на нього вже чекало те саме авто охорони нардепа», – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» зафіксували, як кортеж заїхав на закриту територію стадіону «Динамо», де розташовується офіс братів Суркісів. Через годину Maybach вже на інших номерах «прикриття» разом з тією саме автівкою охорони та іншим кортежем залишив стадіон «Динамо». Автівки при цьому знову порушили правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло.

«Брати Суркіси – чи не єдині українські олігархи, які особисто їздять за кермом. Але використання номерів-прикриття унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення ПДР», – йдеться в розслідуванні.

«Схеми» звернулися із запитом до депутата Григорія Суркіса з проханням повідомити, на яких підставах він використовує несправжні номерні знаки та чому його кортеж регулярно порушує правила дорожнього руху. На час публікації парламентар не відповів.

Посада Григорія Суркіса не належить до таких, якими передбачена державна охорона (а значить, заходи «шифрування»). Вона надається народним депутатам лише за наявності загрози життю та здоров’ю, і для цього потрібне окреме розпорядження Голови Управління державної охорони або президента. В УДО при цьому повідомили, що «управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей».

Також «Схеми» розповідали, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в єдиному реєстрі Міністерства внутрішніх справ. Це так само унеможливлює нарахування їм штрафів за ймовірне порушення правил дорожнього руху.