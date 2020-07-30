Президентський кортеж порушує ПДР, коли їде додому або в приватних справах – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо. В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр. В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу. Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави, Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах. Про це йдеться в матеріал «Королі доріг».

Так, 10 червня за допомогою радару знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів на годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав. Водночас, за правилами дорожнього руху допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів на годину.

«Тому перша автівка з президентського кортежу за допомогою проблискових маячків «розігнала» автомобілі, які їхали з меншою швидкістю», – йдеться у матеріалі.

17 червня президентський кортеж, рухаючись тим же маршрутом, перевищив дозволену швидкість на 50 кілометрів. 18 червня за допомогою радару журналісти знову зафіксували перевищення швидкісного режиму автівками глави держави.

Порушення швидкісного режиму президентським кортежем журналісти зафіксували і після переїзду Володимира Зеленського з родиною на державну дачу в Конча-Заспі. Зокрема, 13 липня президентські автівки, рухались в бік держдач зі швидкістю 120 кілометрів на годину, показав радар. Водночас допустима швидкість на цій ділянці траси – 80 кілометрів на годину.

«Швидкість за допомогою радару журналісти заміряли не тоді, коли президент може поспішати у державних справах, а тоді, коли їде додому. Виявилось, що президентський кортеж порушує правила дорожнього руху також і у місті, коли їде у приватних справах», – йдеться у розслідуванні.

6 липня «Схеми» стали свідками, як кортеж Зеленського з Офісу президента, повертаючи до торговельного центру «Арена», змушував інших учасників дорожнього руху його пропустити.

Поки одна частина автівок з кортежу перебувала на паркінгу ТРЦ, інші – чекали на дорозі, перекриваючи смугу для руху транспорту – що також є порушенням ПДР, зазначають журналісти.

Пізніше «Схеми» помітили, як кортеж президента виїжджав з торговельного центру, перетнувши подвійну суцільну лінію.

Після того, як державна охорона побачила знімальну групу, йдеться в матеріалі, кортеж президент більше не був помічений у порушенні правил дорожнього руху. Зокрема, 16 липня, кортеж Зеленського рухався в бік держдач без проблискових маячків і поліцейського супроводу зі швидкістю 60 кілометрів на годину.

Крім того, державна охорона почала фіксувати роботу знімальної групи, фотографуючи автівку та журналістів.

«В Офісі президента України відсутня будь-яка інформація щодо порушень правил дорожнього руху під час пересування кортежу президента України», – повідомили «Схемам» в Офісі президента.

На запитання «Схем», на яких підставах співробітники Управлінні державної охорони здійснюють фото- відеофіксацію знімальної групи, в Управлінні відповіли, що у них така інформація відсутня та підкреслили, що діють в межах закону.

За оцінкою юриста Богдана Глядика «Він (кортеж президента – ред.) створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Якщо траса перекрита – де немає інших учасників дорожнього руху – це одне. А коли автомобіль їде в потоці і там не дотримується безпечної дистанції, на великій швидкості – безумовно, це є порушення навіть для автомобілів, які везуть навіть президента чи прем’єр-міністра».

«Автівки президентського кортежу мають номерні знаки прикриття – офіційно їх називають ідентифікованими (поміченими) або несправжніми (імітаційними) засобами. Такі номерні знаки не закріплені за жодним транспортним засобом в базі МВС. А це означає, що штрафи за порушення швидкісного режиму не отримує ані президент, ані його офіс, ані Державне управління справами», – пояснюють журналісти.

Стосовно потреби використання номерів прикриття в Офісі президента зазначили, що керуються законом про «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», та додали, що «необхідність посилення охорони державних діячів обґрунтована також новітніми факторами ризику: бойовими діями на сході України, значним зростанням незаконного обігу та використання вогнепальної зброї і боєприпасів, активізацією на території України диверсійно-терористичної діяльності». Також в ОП повідомили, що інформація про заходи, які вживаються «для упередження можливої протиправної діяльності стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, відносяться до державної таємниці, а їхнє розголошення створює загрозу національній безпеці України».

«Використання «номерів-прикриття» у складі заходів державної охорони – для президента та чітко визначеного переліку інших високопосадовців справді передбачені законом. Але розслідування «Схем» встановило, що насправді цією опцією користується значно ширше коло осіб, на яких заходи держохорони не розповсюджуються», – йдеться матеріалі.

Наприклад, номерні знаки прикриття, як виявили «Схеми» має і найближче оточення президента Зеленського та низка колишніх високопосадовців.

Під час другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявляв: «Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись в цілому від кортежів».

У липні 2019 він також опублікував пост у фейсбуці, в якому зазначав: «Останнім часом у соцмережах багато «зради» на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі».