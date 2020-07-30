Керівник ОП Єрмак, його заступник Тимошенко та помічник президента Шефір їздять на «номерах-прикриття» – «Схеми» 

Керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому, їхні посади не належать до таких, якими передбачена державна охорона (а значить, заходи «шифрування»), а інших причин використання «номерів-прикриття» Єрмаком, Тимошенком та Шефіром в Офісі президента не повідомили. Про це йдеться у розслідуванні «Королі доріг» програми «Схеми: корупція в деталях» (проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Журналісти декілька разів фіксували, що пересуваючись на авто з номерами прикриття керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Зокрема, 15 липня знімальна група помітила, як Mercedes, яким користується Андрій Єрмак, виїхав з Офісу президента, попрямував у бік Верховної Ради, потім спустився вулицею Грушевського – і через подвійну суцільну повернув на зустрічну смугу, щоб дістатись столичного бутика Sanahunt.

Як виявили «Схеми», навесні цей Mercedes мав інші номери, яких теж не було в базі Нацполіції. 13 березня журналісти зафіксували, які він виїжджав на смугу руху громадського транспорту у центрі Києва.

«Mercedes, яким користується керівник ОП, має номерні знаки, за якими в єдиному державному реєстрі МВС не зареєстрований жодний транспортний засіб. Це означає, що Андрій Єрмак не отримає штрафів за перевищення швидкості, а якщо поліцейський спробує подивитись номер цієї автівки в базі, то його там не виявиться», – йдеться у розслідуванні.

Номерні знаки «прикриття» має також і позашляховик BMW Х5, яким користується заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Ці номери журналісти бачили на джипі у березні і в квітні цього року.

«Несправжні» номери також і у Audi А8, якою, як з’ясували журналісти, користується перший помічник президента Сергій Шефір.

«Схеми» звернулись із запитаннями до Офісу президента з проханням повідомити: на яких підставах приватні автомобілі керівника офісу, його заступника та першого помічника президента обладнані оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

«В Офісі Президента України відсутня будь-яка інформація щодо користування керівництвом Офісу Президента України так званими «номерами прикриття», – йдеться у відповіді.

«Питання забезпечення безпеки, які делеговані правоохоронним органам, я не коментую», – зазначив Сергій Шефір у коментарі журналісту «Схем».

Перелік посад, щодо яких застосовуються заходи державної охорони (що в тому числі дає змогу використовувати «номери-прикриття»), перелічені у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» – і серед них немає посад помічників президента та керівників його офісу.

В Управлінні державної охорони на запитання про підстави використання таких номерів керівництвом офісу президента зазначили, що «управління державної охорони України не володіє такою інформацією, не є її розпорядником і не може повідомити будь-яких додаткових відомостей».

Також журналістам вдалося зафіксувати, що номерні знаки «прикриття» використовує не лише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, але і його охоронець, який супроводжує очільника МВС майже на всіх публічних заходах. Ще 30 січня знімальна група зафіксувала, як авто, яке возить охоронця Авакова з номерами, яких немає у базі МВС, залишало бутик Sanahunt під час святкування там дня народження товариша та бізнес-партнера Авакова Ігоря Котвіцького, перетинаючи подвійну суцільну смугу. Пізніше, 6 березня, журналісти також помітили це авто – але вже з іншими оперативними номерами.

За законом, очільник МВС як член Кабінету міністрів, може претендувати на державну охорону, але за окремим погодженням президента або керівника УДО. Але в УДО відповіли, що їм невідомо про причини використання номерів-прикриття ані Арсеном Аваковим, ані його охоронцем. У Міністерстві внутрішніх справ на запит журналістів до ефіру не відповіли.

Також «Схеми» виявили, що продовжують користуватися автівками зі спецсигналами та номерами «прикриття» колишні високопосадовці – колишній прем’єр Арсеній Яценюк та ексголова СБУ Василь Грицак.

Арсеній Яценюк та Василь Грицак не відповіли на прохання пояснити, на яких підставах пересуваються на автівках з номерами-прикриття.

Також «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.