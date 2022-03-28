Нардепи зареєстрували в Раді законопроєкт про заборону проросійських партій

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону про процедуру заборони проросійських партій. Про це повідомила представниця «Слуги народу», представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Повідомлення про реєстрацію на сайті парламенту з’явилося 28 березня, проте його тексту наразі немає.

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За словами Совгирі, проєкт регламентує «процедуру та наслідки заборони проросійських партій». Вона навела основні положення документу:

в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в «апеляційному окрузі, що включає місто Львів»

судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж із п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає

адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі

суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження

у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду

Верховна Рада 17 березня зареєструвала проєкт закону, який передбачає заборону реєстрації політичних партій, чия програма чи дії спрямовані на «популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта)», а також виправдання агресії проти України.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».