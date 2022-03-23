Цього тижня запланували засідання ВР, місце і час не розголошується – Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що парламент цього тижня збереться на засідання. Місце і час не розголошується задля безпеки, сказав він в ефірі національного телемарафону.
Корнієнко повідомив, що депутати мають намір розглянути питання податкової і митної реформ для спрощення ввезення гуманітарних вантажів, товарів першої необхідності, продуктів харчування, палива; відповідальності за некоректне поводження з гуманітаркою; законопроєкт щодо посівної; про відповідальність за оприлюднення пересування військової техніки тощо.
На запитання, щодо подальшої роботи «ОПЗЖ» в парламенті з огляду на заборону її з боку РНБО на час воєнного стану Корнієнко сказав: «Ми працюємо над законопроєктом, який би включав призупинення реєстрацій таких партій і давав би відповідь на питання, що робити виборцям місцевих рад».
Корнієнко додав, що «ОПЗЖ» зможе брати участь у голосуванні.
«Будемо шукати рішення, взивати до моральних сторін цього питання. Як можна в парламенті представляти заборонену партію, ну, це для мене теж питання, будемо адресувати його колегам», – сказав Корнієнко.
20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони вирішила зупинити на час воєнного стану діяльність низки партій:
- «Опозиційна платформа – За життя»
- «Партія Шарія»
- «Наші»
- «Опозиційний блок»
- «Ліва опозиція»
- «Союз лівих сил»
- «Держава»
- «Прогресивна соціалістична партія України»
- «Соціалістична партія України»
- партія «Соціалісти»
- «Блок Володимира Сальдо»
Зеленський додав, що Міністерство юстиції отримало доручення невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних сил.
Попереднє засідання Верховна Рада проводила 15 березня.
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