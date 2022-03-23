Цього тижня запланували засідання ВР, місце і час не розголошується – Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що парламент цього тижня збереться на засідання. Місце і час не розголошується задля безпеки, сказав він в ефірі національного телемарафону.

Корнієнко повідомив, що депутати мають намір розглянути питання податкової і митної реформ для спрощення ввезення гуманітарних вантажів, товарів першої необхідності, продуктів харчування, палива; відповідальності за некоректне поводження з гуманітаркою; законопроєкт щодо посівної; про відповідальність за оприлюднення пересування військової техніки тощо.

На запитання, щодо подальшої роботи «ОПЗЖ» в парламенті з огляду на заборону її з боку РНБО на час воєнного стану Корнієнко сказав: «Ми працюємо над законопроєктом, який би включав призупинення реєстрацій таких партій і давав би відповідь на питання, що робити виборцям місцевих рад».

Корнієнко додав, що «ОПЗЖ» зможе брати участь у голосуванні.

«Будемо шукати рішення, взивати до моральних сторін цього питання. Як можна в парламенті представляти заборонену партію, ну, це для мене теж питання, будемо адресувати його колегам», – сказав Корнієнко.

20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони вирішила зупинити на час воєнного стану діяльність низки партій:

«Опозиційна платформа – За життя»

«Партія Шарія»

«Наші»

«Опозиційний блок»

«Ліва опозиція»

«Союз лівих сил»

«Держава»

«Прогресивна соціалістична партія України»

«Соціалістична партія України»

партія «Соціалісти»

«Блок Володимира Сальдо»

Зеленський додав, що Міністерство юстиції отримало доручення невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних сил.

Попереднє засідання Верховна Рада проводила 15 березня.