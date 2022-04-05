У Ради є достатньо механізмів, щоб заборонити проросійські партії в Україні – Стефанчук

У Верховної Ради є достатньо механізмів, щоб заборонити проросійські партії в Україні, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Не може бути в Україні партій, які напряму підтримують Російську Федерацію... Ми зробимо все, щоб в Україні таких партій більше не було», – наголосив він.

За словами Стефанчука, відповідний законопроєкт депутати вже ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня, і наразі триває робота над підготовкою документу до другого читання.

«Щойно ми будемо бачити, скільки там буде блокуючих поправох (а, я думаю, їх буде там достатньо, бо цей законопроєкт невигідний конкретним політичним партіям), ми будемо думати, як його реалізувати через Верховну Раду. Я думаю, що у Верховної Ради є достатньо механізмів для того, щоб ми могли нормально проголосувати цей законопроєкт», – пояснив спікер.

4 березня бійці 206-го батальйону територіальної оборони Києва затримали народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що він фотографував блокпост, а його охоронці відстрілювались. Згодом його відпустили.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія призупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.