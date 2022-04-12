Затриманий СБУ Медведчук використав форму ЗСУ для маскування – Баканов

Голова Служби безпеки Іван Баканов пояснив, що затриманий у ході спецоперації СБУ проросійський політик Віктор Медведчук використав форму Збройних сил України для маскування.

«Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк. Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти. Проросійські запроданці та агенти спецслужб РФ, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли», – написав Баканов у фейсбуці.

Голова СБУ не надав наразі обіцяних президентом України Володимиром Зеленським деталей щодо операції із затримання Медведчука.

Натомість він подякував СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, за «блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука».

«Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», – сказав Баканов.

12 квітня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про здійснену СБУ операцію із затримання проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Користувачі у мережі зацікавились, чому Медведчук на фото вбраний у форму ЗСУ.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».