ОПЗЖ створить у Раді депутатську групу замість фракції – Бойко

Депутати «Опозиційної платформи – За життя» створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

«Ті депутати з числа членів ОПЗЖ, які знаходились у фракції, вже вийшли (з фракції – ред.) з конʼюнктурних міркувань або були виключені з неї. Із числа тих (членів фракції – ред.), хто лишився, буде створено депутатську групу», – пояснив Бойко в коментарі Радіо Свобода.

Напередодні, 13 квітня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону заявив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили 9 парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя». виключили Іллю Киву.

20 березня РНБО призупинила діяльність кількох партій, зокрема ОПЗЖ.



28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія тимчасово зупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.