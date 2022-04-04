Депутата Пономарьова з полону доправили в лікарню Бердянська

Народний депутат України від ОПЗЖ Олександр Пономарьов, про затримання якого у Бердянську російськими силами повідомляли у березні, зараз перебуває в місцевій лікарні – інформація про це розміщена на фейсбук-сторінці приймальні депутата.

Дані про госпіталізацію Пономарьова проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» підтвердила депутатка Запорізької обласної ради Олена Бодасюк, яка також є представницею юридичної служби холдингу підприємств Пономарьова.

«Народного депутата України Олександра Пономарьова через 10 днів після затримання, у супроводі російських військових було доставлено та госпіталізовано до реанімації бердянської міської лікарні. Медики розцінюють його стан як стабільно тяжкий. Прогнозів ніяких не дають, оскільки раніше, у 2018 – 2020 роках Олександр Пономарьов уже переніс два інфаркти», – сказано в інформації приймальні депутата.

Бодасюк додала, що Пономарьова доставили у лікарню з гострим коронарним синдромом з підозрою на інфаркт.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел відсутнє.

22 березня стало відомо, що російськи окупаційні сили затримали Пономарьова у Бердянську, де він допомагав у міському гуманітарному штабі міста.

Однією з причин затримання народного депутата називали його «відмову співпрацювати з Росією і підтримання українських військових». Підприємства Пономарьова призупинили діяльність через «відсутність гарантій безпеки працівників».

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації».

Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.

У населених пунктах на Київщині, звільнених нещодавно від російських військових, виявили численні тіла жорстоко вбитих цивільних. В Україні і світі лунають заклики покарати Росію за вчинені воєнні злочини.