Киві повідомили про ще одну підозру – ДБР

Колишньому народному депутату Іллі Киві повідомили про ще одну підозру. Державне бюро розслідувань заявило, що вбачає у діях Киви пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади в Україні.

«За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни», – наголошують у ДБР.

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Ілля Кива виїхав з України до початку широкомасштабної військової агресії Росії: спочатку його зафіксували у Іспанії. Уночі 24 лютого він заявив, що «українському народу потрібне звільнення», а «українці, білоруси, росіяни – це один народ».

28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії на провладному російському «Першому каналі», де він заявив, що «для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин».

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3 березня Іллю Киву, якого ОПЗЖ назвали «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

6 березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила Іллі Ківі про підозру.

12 березня слідчі ДБР зібрали необхідні документи для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.