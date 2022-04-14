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В «Азові» вважають, що деблокада Маріуполя є можливою

Наразі ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших на фронті.

У полку «Азов» вважають, що деблокада Маріуполя є можливою. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник командира полку «Азов» з позивним «Калина».

«Ми маємо надію, ми боремося з оптимізмом та чекаємо рішучих дій нашого військово-політичного керівництва щодо деблокади міста, щодо перемоги у цій війні. Ми вважаємо, що це (деблокада – ред.) можливо. Ніхто з експертів та аналітиків не вважав можливим, щоби та група оборонців Маріуполя, увесь цей гарнізон буде так довго триматися», – наголосив він.

Він також додав, що у оборонців Маріуполя наразі вистачає духу для того, щоб захищати місто, «скільки потрібно».

Маріуполь зсередини та ситуація по обидва боки східного фронту (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь зсередини та ситуація по обидва боки східного фронту (фотогалерея)

Нові знімки показують бойові дії та нищення російською армією цивільних об'єктів на Сході України. Росія перегруповує та концентрує сили для нового наступу на Донбасі.

Загін спеціального призначення «Азов» є одним з підрозділів, які захищають Маріуполь.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов». За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36-а бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

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