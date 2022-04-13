У Маріуполі війська РФ захопили в полон екіпажі ще двох суден – Денісова

У Маріуполі російські військові взяли у заручники членів екіпажів теплоходів «Аzburg» під прапором Домініки та «Lady Augusta» під прапором Ямайки, повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

«10 квітня членів екіпажу двох суден: «Аzburg» - 12 моряків, які є громадянами України, та «Lady Augusta», екіпаж якого складається з громадян Сирії, їх кількість невідома, окупанти захопили в полон і вивезли у тимчасово окупований Донецьк», – написала Денісова у своєму фейсбуці.

За її даними, згідно з договором фрахтування суховантаж «Аzburg» прибув в український торговельний порт у Маріуполі 22 лютого з м. Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією.

«Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку Росії, вантажні роботи були припинені. 3 квітня в результаті влучення двох мінометних снарядів до навігаційного містка на судні вилетіло скло та частково пошкоджено навігаційну апаратуру. Наступного дня до машинного відділення потрапив бойовий снаряд і вибухнув усередині, в результаті чого почалася пожежа в машинному відділенні та травмовано моториста», – повідомила Денісова.

На поданий екіпажем «Аzburg» сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна «Lady Augusta», де обидва екіпажі і були взяті в полон 10 квітня.

За попередньою інформацією Денісової, станом на 12 квітня у російському полоні можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден.

11 квітня омбудсменка повідомляла про захоплення в заручники військовими РФ членів екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії – 18 громадян України, 1 – громадянин Єгипту. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.