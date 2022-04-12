У Маріупольському порту війська РФ взяли в полон членів екіпажу ще одного судна – Денісова

На території Маріупольського морського торговельного порту військові РФ взяли в заручники членів екіпажу ще одного судна – суховантажного судна BLUE STAR-1 під прапором Ліберії, повідомила Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, 18 моряків, які є громадянами України, вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

«Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування», – написала вона у своєму Facebook.

За попередньою інформацією Денісової, у російському полоні можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані російськими окупантами у порту Маріуполя.

11 квітня омбудсменка повідомляла про захоплення в заручники військовими РФ членів екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії – 18 громадян України, 1 – громадянин Єгипту. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.