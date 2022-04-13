Підрозділи 36 бригади морської піхоти в Маріуполі прорвалися до «азовців» – Арестович

Підрозділи 36 окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов», заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович 13 квітня.

«У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти внаслідок складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з’єднання з полком «Азов», який професійно забезпечив цей захід», – повідомив він.

За словами Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36 бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

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«Захисники міста, тепер вже спільно, серйозно укріпили свій район оборони. Загалом, система оборони міста приросла й зміцнилася», – додав радник голови ОП.

Інший радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив напередодні, що президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять «усе можливе та неможливе», щоб допомогти заблокованим у Маріуполі українським військовим, але не можуть озвучувати деталі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.