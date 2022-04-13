Зеленський про заяви щодо хімічної зброї в Маріуполі: «світ має реагувати вже зараз»

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 13 квітня прокоментував заяви про застосування отруйної речовини в Маріуполі.

За його словами, українська влада «з великою увагою» сприймає ці повідомлення. Він вказав на те, що в заблокованому Маріуполі немає можливості провести повний аналіз того, яка саме речовина була застосована.

«Враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя, і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу», – застеріг Зеленський.

Президент згадав про захисників міста серед підрозділів, яким «дуже важко».

«Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці «Правого сектору». 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. Всім військовим, які борються в ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь. Окремо дякую 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам. Особисто генералу Наєву. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців», – заявив він.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українська влада зараз перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі. Вона припустила, що були застосовані фосфорні боєприпаси.

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Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

Пізніше лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. За його словами, у них «чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків».