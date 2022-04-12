У ГУР припускають, що Росія вдасться до терактів на власній території через повільну мобілізацію

Росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії», припускає Головне управління розвідки Міністерства оборони України 12 квітня.

Про це в ГУР заявили з посиланням на начальника відомства Кирила Буданова.

«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст (окупованого Росією – ред.) Криму», – вважає Буданов.

На його переконання, метою такого кроку може бути емоційно сколихнути та консолідувати російське суспільство «провальне виконання плану з мобілізації в Росії».

«Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів», – цитує пресслужба очільника ГУР.

За спостереженнями голови розвідки, у Бєлгородській і Курській областях Росії «риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», додав Буданов.

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«Дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами», – коментує ГУР.

5 квітня Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну. Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.