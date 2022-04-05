ГУР: російських військових, які чинили звірства у Бучі, повертають до України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.

«64-а мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову», – заявили в розвідці.

У ГУР уточнили, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь, і вона перебувала поблизу міста Мозир.

«До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення і відпочинок», – вказують у ГУР.

За даними розвідки, такий графік вказує на те, що на 64-у бригаду очікують «спеціальні завдання».

«Перше з них – залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах», – йдеться в повідомленні.

У ГУР також додали, що, за їхніми даними, особовий склад підрозділу, «усвідомлюючи резонанс подій в Бучі і відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну».

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

Натомість Кремль, за словами його речника Дмитра Пєскова, «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.