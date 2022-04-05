На Київщині наразі зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів військ РФ – МВС

Правоохоронці на сьогодні зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

«За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200», – сказав він.

За словами Монастирського, у звільнених містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Лише напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.

Монастирський закликав громадян не поспішати повертатися до міст, оскільки «ця територія ще є досить небезпечною».

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Загалом українська влада заявила, що тіла щонайменше 410 цивільних були знайдені в районі Києва.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.