СБУ: Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну, заявляє Служба безпеки України.

«Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит», – застерігають у СБУ.

Таким чином, за даними українських спецслужб, Росія планує зняти із себе відповідальність за ці вбивства і хоче відволікти увагу міжнародної спільноти від фактів воєнних злочинів військ РФ на Київщині, де після війходу російських сил виявили сотні загиблих цивільних.

Кремль раніше заявляв, що «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних» в Україні. Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.