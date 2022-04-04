Правоохоронці виявили вбитих мирних мешканців у підвалі дитячого санаторію в Бучі – ОГП

Прокурори та поліція Київської області виявили п’ятьох вбитих російськими військовими цивільних у підвалі дитячого санаторію, повідомив Офіс генерального прокурора 4 квітня.

За повідомленням, катівню виявили в нещодавно деокупованій Бучі.

«В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюють Київська обласна прокуратура та окружні прокуратури Київщини.

«На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії, з метою притягнення їх до відповідальності», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

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Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».