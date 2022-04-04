Захоплення лікарні на Запоріжжі, вилучення авто у цивільних і бої на Херсонщині – Генштаб ЗСУ про дії військ РФ

На Запоріжжі російські військові захопили районну лікарню, а на Херсонщині тривають бойові дії, війська РФ незаконно вилучають транспортні засоби у місцевих жителів – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

«На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

«Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення», – інформують в Генштабі.

На Харківщині в місті Ізюм, за даними української сторони, війська РФ проводять фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію РФ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».