«Тиша зруйнованих міст» – Зеленський на врученні премії Grammy попросив музикантів «розповісти нашу історію»

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня виступив на церемонії вручення в Лас-Вегасі головної премії музичної індустрії США Grammy і закликав учасників заходу підтримати його країну «в будь-який спосіб».

«Що більше протилежне музиці? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу своєю музикою. Наповніть її сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас будь-яким чином. Будь-чим, але не тишею», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що «наші (українські – ред.) музиканти носять бронежилети замість смокінгів, вони співають пораненим, у лікарнях, навіть тим, хто їх не чує, але музика прорветься».

Понад місяць тому в Україні розпочалася війна – після вторгнення російських військових мільйони мирних жителів стали внутрішніми переселенцями або біженцями в Європі, російська армія перетворила багато міст на руїни. Росія називає свої дії «спецоперацією» з метою «демілітаризації» та «денацифікації» України.

Зеленський використовує відеозвернення, які зазвичай записує зі свого робочого місця в укритті в центрі Києва, таким чином він закликав союзників до підтримки у промовах у Конгресі США, японському, британському, австралійському та ізраїльському парламентах.