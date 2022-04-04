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ОГП: через агресію Росії в Україні загинула 161 дитина

США. Імпровізований меморіал українським дітям, загиблим під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Його створили біля Білого дому у Вашингтоні учасники акції на підтримку України. Вашингтон, 13 березня 2022 року

161 дитина загинула внаслідок збройної агресії Росії в Україні, ще 264 дитини зазнали поранень, повідомив 4 квітня Офіс генерального прокурора.

«Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

У Офісі генпрокурора вказують, що 2 квітня було поранено 9-річну дитину під час обстрілів міста Вугледар Донецької області, 3 квітня внаслідок обстрілу Миколаєва поранено 11 людей, серед яких дитина, також 3 квітня внаслідок обстрілу Харкова поранень зазнали троє дітей.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновані повністю.

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